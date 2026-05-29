Il ministero della difesa rumeno ha consegnato alla Russia i resti di un drone abbattuto, su richiesta di Mosca per verificare l’origine dell’apparecchio. La Russia ha chiesto di analizzare i frammenti, sostenendo che potrebbero provenire da un modello specifico. La NATO non ha ancora commentato la consegna, mentre Mosca insiste sulla necessità di accertamenti. La consegna avviene in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come influirà la consegna dei resti sulla posizione della NATO?. Perché la Russia pretende di analizzare i frammenti del drone?. Chi gestirà le prove raccolte sul confine rumeno?. Quali nuove misure di sicurezza adotterà l'Alleanza Atlantica?.? In Breve Incidente avvenuto nella notte scorsa presso la città di Galati.. Putin cita precedenti episodi di velivoli ucraini in vari Paesi.. L'impatto ha causato feriti nel territorio della Romania.. La gestione del caso coinvolge direttamente Romania, Nato e Unione Europea.. Un drone è precipitato nella notte scorsa nella città di Galati, in Romania, provocando feriti e innalzando il livello di allerta tra i partner dell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone in Romania: Putin chiede i resti per verificare l’origine

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