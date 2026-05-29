Il presidente rumeno Nicusor Dan ha dichiarato venerdì che la Russia è “pienamente” responsabile dell’incidente di un drone che ha ferito due persone nella Romania orientale. Il drone è stato individuato dal radar nello spazio aereo rumeno e si è schiantato sul tetto di un edificio a Galati, ha riferito in una nota il ministero della Difesa romeno. All’impatto è seguito un incendio. Due persone sono rimaste ferite lievemente e molte altre sono state evacuate. Intervenendo in una conferenza stampa a Bucarest, Dan ha detto che il console generale russo a Costanza è stato dichiarato persona non grata e che il consolato chiuderà. A Galati, sul fiume Danubio, a est del confine con Moldavia e Ucraina, la polizia e altre agenzie sono intervenute venerdì sul posto mentre i residenti locali ispezionavano i danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, il presidente Dan: "La Russia è pienamente responsabile"

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Moldovans without water after Russian strike on plant in Ukraine causes oil spill in river

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