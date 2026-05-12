Romania Dan ipotizza un governo tecnico | nomi pronti la prossima settimana

In Romania, il leader politico ha annunciato l'intenzione di formare un governo tecnico, con i nomi dei potenziali ministri che saranno annunciati entro la prossima settimana. La decisione arriva in un momento di instabilità politica nel paese. La crisi ha portato a interrogativi sulla stabilità della regione orientale della NATO, considerando le ripercussioni possibili di questa transizione di governo.

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