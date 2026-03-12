14 coltellate | Morcaldi è pienamente responsabile

La giustizia lombarda ha stabilito che Luigi Morcaldi, sessantquattrenne, è responsabile dell’omicidio dell’ex compagna, Luciana Ronchi, avvenuto a Bruzzano. Morcaldi è stato giudicato colpevole di aver inferto quattordici coltellate. Il tribunale ha emesso un verdetto definitivo, riconoscendo la piena responsabilità dell’uomo nel fatto.

La giustizia lombarda ha emesso un responso netto: Luigi Morcaldi, il sessantquattrenne accusato di aver ucciso l'ex compagna Luciana Ronchi con quattordici coltellate a Bruzzano, è stato dichiarato pienamente responsabile delle sue azioni. La perizia psichiatrica, disposta dalla gip Lorenza Pasquinelli su richiesta dei pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti, ha confermato che l'uomo era capace di intendere e di volere al momento del crimine commesso il 22 ottobre 2025. Il fatto si è consumato in via Grassini, pochi passi dall'abitazione dove i due avevano convissuto, trasformando una zona residenziale di Milano in teatro di una tragedia domestica.

