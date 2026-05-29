Un drone russo è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. L’incidente è avvenuto in un quartiere abitato, senza segnalare vittime o danni gravi. Le autorità locali hanno definito l’atto come un gesto sconsiderato. La presidente della Commissione europea ha affermato che si è superato il limite in questa azione.

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio che ha ferito in modo lieve due persone. “Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania,” ha affermato il ministero della Difesa di Bucarest. “Una grave e irresponsabile escalation da parte della Federazione Russa – l’ha definita la ministra degli Esteri della Romania, Oana Toiu -. La Romania adotterà le necessarie misure diplomatiche di risposta in merito a questa grave violazione del diritto internazionale e del suo spazio aereo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Romania: “Drone russo su un palazzo residenziale”. Nato: “Gesto sconsiderato”. Von der Leyen: “Superato il limite”

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Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galai, in Romania

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ESCALATION IN ROMANIA Un drone russo è precipitato su un condominio a Gala?i, in Romania, provocando un’esplosione e un incendio al decimo piano dell’edificio. Ci sono due feriti lievi. #notizie #ultimenotizie #geopolitica #guerraucraina #attualità x.com

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