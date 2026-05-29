Romania drone russo su un condominio | due civili feriti su territorio Nato

Un drone russo ha colpito un condominio nel sud-est della Romania, causando ferite a due civili. L’attacco è avvenuto a Gala?i, territorio appartenente alla NATO. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi né altre vittime. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente. La zona è sotto osservazione e non ci sono state ulteriori ostilità confermate nelle ore successive.

Due persone sono rimaste ferite a Gala?i durante gli attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio. L’Alleanza Atlantica condanna Mosca: “Comportamento sconsiderato” Galati, 29 maggio 2026 – Un drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di ”una grave e pericolosa escalation”, come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Romania, drone russo colpisce un palazzo: le prime immagini dal luogo dello schianto

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Un drone russo è esploso su un palazzo a Gala?i, in Romania x.com

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