Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania, provocando un incendio. L’esplosione ha causato l’evacuazione di numerosi residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o feriti. La zona è stata messa sotto sorveglianza.

(LaPresse) Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della NATO, provocando un incendio e l’evacuazione di numerosi residenti. Due persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un drone russo, in un contesto in cui, nelle stesse ore, la Federazione Russa stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, non lontana dal confine rumeno. La NATO ha condannato la “sconsideratezza” di Mosca, confermando che un edificio in Romania è stato colpito durante le operazioni militari russe contro infrastrutture ucraine vicino al confine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, drone russo precipita su edificio a Gala?i: il momento dell’esplosione

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Drone russo precipita su un palazzo in Romania durante lattacco su Odessa

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