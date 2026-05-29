Un drone russo è caduto su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania. L’incidente coinvolge un oggetto volante non identificato che si è schiantato su un edificio della città, provocando danni alla struttura. La Nato ha condannato l’episodio, definendolo un atto di sconsideratezza. Non ci sono notizie di vittime o feriti legati all’incidente.

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Gala?i si trova non lontano da quella regione. Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e, a seguito dell'impatto, si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone russo precipita su un edificio di Galati in Romania. La Nato condanna la "sconsideratezza" di Mosca

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