Romania drone russo colpisce un palazzo | 4 feriti e 70 evacuati

Un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, provocando quattro feriti e portando all’evacuazione di circa settanta persone. Le autorità hanno spiegato che le interferenze ucraine hanno deviato il velivolo, rendendo difficile l’intercettazione da parte dei militari romeni. Finora, non sono stati forniti dettagli sul sistema di difesa utilizzato o sulle modalità di intercettazione fallita. La situazione è sotto controllo, con le forze di sicurezza impegnate nelle operazioni di assistenza e indagine.

? Punti chiave Come hanno fatto le interferenze ucraine a deviare il drone in Romania?. Perché i militari romeni non sono riusciti a intercettare il velivolo?. Quali misure proporzionate adotterà il governo rumeno contro la Federia Russa?. Come reagirà la NATO dopo l'intervento dei caccia F-16 romeni?.? In Breve Interferenze ucraine su Odessa avrebbero deviato il drone verso il territorio di Gala?i.. Generale Gheorghe Maxim riferisce soli quattro minuti per l'eventuale intercettazione del bersaglio.. NATO invia due caccia F-16 romeni nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry.. Meloni e Crosetto condannano l'episodio a sostegno del governo di Bucarest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Romania, drone russo colpisce un palazzo: così è sparito dai radar dopo 4 minuti

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