Drone russo colpisce palazzo in Romania due feriti | ‘Grave escalation’

Un drone Shahed russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando due feriti. È la prima volta che un attacco di questo tipo provoca vittime all’interno di un paese membro della NATO. La notizia ha suscitato preoccupazione per un possibile aumento delle tensioni nella regione. Non ci sono stati altri danni segnalati e le autorità stanno indagando sull’incidente.

Undrone russoha colpito un condominio aGala?i, nel sud-est dellaRomania, causando ilferimento di due persone. L’incidente è stato confermato dalMinistero della Difesa rumeno, che ha spiegato che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenzialevicino al confine con l’Ucraina. I media locali hanno descritto l’attacco come “una grave e pericolosa escalation“. L’episodio si è verificato durante gliattacchi notturni russicontro i porti ucraini situati lungo ilDanubio, in particolare nella città diIzmail. A seguito dell’incidente, due caccia F-16 rumeni sono stati immediatamente inviati in volo. È la prima volta che un attacco russo provoca vittime su territorio di unmembro dellaNato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Guerra, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Bucarest: «Grave escalation»

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