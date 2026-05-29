Un drone russo è caduto su civili nel sud della Romania, causando danni e feriti. La NATO ha risposto inviando armi difensive nel paese. La Romania ha inoltre deciso di espellere il console russo di Costanza. Non ci sono state segnalazioni di vittime tra i civili, ma l’incidente ha sollevato tensioni nella regione. La presenza di 43 droni in uno sciame ha sollevato interrogativi sulla capacità di penetrazione dello spazio aereo NATO.

? Punti chiave Come può uno sciame di 43 droni penetrare lo spazio aereo NATO?. Perché la Romania ha deciso di espellere il console russo di Costanza?. Quali armamenti invierà la NATO per colmare il gap tecnologico rumeno?. Cosa risponderà l'Europa alle accuse di Medvedev sulla partecipazione al conflitto?.? In Breve Lo sciame di 43 droni russi ha colpito Galati causando feriti e incendi civili.. La Romania espellerà il console russo di Costanza per la violazione dello spazio aereo.. La NATO invierà armamenti difensivi usando i fondi del programma europeo Safe.. Medvedev accusa von der Leyen, Merz, Macron e Starmer di partecipazione al conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania: drone russo cade su civili, la NATO invia armi difensive

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