Roma Volley Club Adriano Di Peco è il nuovo allenatore

La Roma Volley Club adesso è del tutto pronta all'inizio della nuova stagione: Adriano Di Peco sarà il nuovo allenatore della squadra La Ferraro SMI Roma Volleyha sceltoAdriano Di Pecocome nuovo allenatore della prima squadra femminile per la stagione 202627 di Serie A2. Per il tecnico romano si tratta di una promozione interna importante, arrivata dopo due stagioni trascorse nello staff delle Wolves, prima nel ruolo di assistente allenatore e successivamente come secondo allenatore. Un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno all’interno del club capitolino, culminato con due traguardi prestigiosi conquistati insieme alla squadra:la vittoria della WEVZA Women Cup 2024 e il successo nella CEV Challenge Cup 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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