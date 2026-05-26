Roma Volley ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Cuccarini come nuovo direttore tecnico. La società ha inoltre ringraziato pubblicamente Cuccarini per il suo contributo e il suo impegno.

Prima allenatore, ora direttore tecnico.Giuseppe Cuccariniha appena ricevuto una nuova nomina dalla direzione sportiva dellaFerraro SMI Roma Volley: l’ex coach della squadra nella stagione 202627 assumerà il ruolo di Responsabile tecnico. Questo cambiamento rappresenta una scelta importante per il team giallorosso: Beppe in queste nuove vesti e con le sue competenze contribuirà infatti al progetto pluriennale di sviluppo sportivo della Roma Volley. La sua esperienza e conoscenza della pallavolo sarà a disposizione della società. In questo ruolo si occuperà tra l’altro dellaformazione dei tecnici e delle attività di scouting. Giuseppe Cuccarini è stato Capo Allenatore della Roma Volleyguidando la squadra in ben 128 gare ufficiali e ottenendo tra queste 76 vittorie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley, Giuseppe Cuccarini è il nuovo direttore tecnico: l’in bocca al lupo del club

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