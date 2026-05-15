Napoli-Roma via Formia treni cancellati e bus sostitutivi | lavori fino a luglio

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla linea Napoli-Roma via Formia sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali, Intercity e Intercity Notte, con lavori in corso fino a luglio. Sono stati cancellati alcuni treni e sono stati istituiti bus sostitutivi per garantire il servizio durante i lavori. I cambiamenti coinvolgono sia la tratta regionale che i collegamenti intercity tra le due città, creando disagi per i viaggiatori che devono adattarsi alle nuove modalità di trasporto.

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Disagi in arrivo sulla linea Napoli-Roma via Formia, con modifiche alla circolazione dei treni regionali, Intercity e Intercity Notte. Le variazioni scatteranno nelle giornate del 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, nell'ambito dei lavori programmati da Rfi per il potenziamento tecnologico della linea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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