La Roma ha ottenuto la qualificazione a una competizione europea di alto livello, ma ha anche annunciato l’addio di un dirigente chiave. La decisione riguarda un membro dello staff tecnico, considerato uno degli artefici principali della recente crescita della squadra. La società ha comunicato ufficialmente la partenza, senza fornire dettagli su future strategie o nomine alternative. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni interne.

La Roma stacca il pass per l’Europa più prestigiosa ma perde uno dei principali architetti della sua rinascita sportiva. Attraverso una nota ufficiale diffusa sul proprio sito internet, il club capitolino ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno sui festeggiamenti della piazza, ancora a tinte forti dopo la certezza matematica della qualificazione alla prossima UEFA Champions League, un traguardo fondamentale per le casse e le ambizioni future della società. I vertici di trigoria hanno voluto congedare l’ormai ex dirigente con parole di profonda stima e gratitudine per l’operato svolto negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, Ranieri verso l'addio: cosa sta succedendo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, UFFICIALE l’addio di Massara: i dettagli

Terremoto Roma, dopo Ranieri possibile addio anche di MassaraUn terremoto scuote il mondo della Roma, con il possibile allontanamento di Claudio Ranieri che si avvicina.

Temi più discussi: Roma, Massara ai saluti: manca solo il comunicato ufficiale; D'Amico e l'Atalanta si dicono addio con soddisfazione, nel suo futuro c'è la Roma; Intervista esclusiva a Pasquale Luiso: Conte-Napoli addio prevedibile, Allegri più pronto di Italiano. Roma da dieci in pagella, fallimento Milan e Juventus. Il Catanzaro si è sentito già promosso, ma il sogno Serie A è ancora vivo; L'addio di Pep Guardiola all'Etihad Stadium.

Atalanta, ufficiale l'addio di Tony D'Amico. Il ds è a un passo dalla Roma #ASRoma x.com

Atalanta, ufficiale l'addio di Tony D'Amico. Sarà il nuovo ds della RomaOra è ufficiale: Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Le strade del ds e del club si dividono dopo 4 anni, questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: Dopo quattro inte ... forzaroma.info

Roma, addio Massara e sostituti: il punto in attesa degli annunci ufficialiSi è conclusa dopo un solo anno la terza avventura di Frederic Massara alla Roma. Complice anche il mancato feeling tecnico con Gian Piero Gasperini, il dirigente piemontese sta per terminare anzite ... calciomercato.it