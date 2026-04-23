terremoto roma dopo ranieri possibile addio anche di massara

Un terremoto scuote il mondo della Roma, con il possibile allontanamento di Claudio Ranieri che si avvicina. Dopo le recenti tensioni, si parla anche di un addio di Massara, un dirigente importante nel club. La situazione resta incerta e ancora da definire, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi. La società sembra essere in fase di riorganizzazione, senza yet comunicazioni ufficiali.

Continua il momento di tensione in casa Roma con i giallorossi che appaiono ormai pronti a salutare Claudio Ranieri. Il dirigente avrebbe già rassegnato le dimissioni con il suo addio che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di venerdì. Massara verso l’addio alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto si vocifera attorno all’ambiente giallorosso, Frederic Massara sarebbe pronto a salutare la Roma rassegnando le proprie dimissioni. Una scelta volta a seguire quanto deciso da Claudio Ranieri con il club capitolino che rischia di dover salutare due figure fondamentali del proprio organigramma a stretto giro di posta. L'articolo proviene da CalcioMercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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