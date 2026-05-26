Il dirigente ha lasciato ufficialmente il club capitolino dopo appena un anno. È la terza volta che Massara si separa dalla Roma, segnando la fine della sua esperienza in questa stagione. La decisione è stata comunicata dal club, senza ulteriori dettagli sui motivi o le prossime mosse. La sua partenza arriva dopo un ciclo di circa dodici mesi. Non sono stati annunciati eventuali sostituti o cambiamenti immediati nello staff dirigenziale.

Si è conclusa dopo un solo anno la terza avventura di Frederic Massara alla Roma. Complice anche il mancato “feeling tecnico” con Gian Piero Gasperini, il dirigente piemontese ha terminato anzitempo la sua esperienza da direttore sportivo del club giallorosso. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, UFFICIALE l’addio di Massara: i dettagli

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