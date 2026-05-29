Roma Traffico di droga estorsione armi e prostituzione Criminalità con contatti diretti in Calabria Sud America Albania I Carabinieri arrestano 9 persone

Da cronachecittadine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle prime ore di oggi, i Carabinieri di Roma hanno arrestato nove persone nell’ambito di un’operazione contro un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga, estorsione, armi e prostituzione. Le indagini hanno accertato contatti diretti con gruppi operanti in Calabria, Sud America e Albania. L’operazione ha coinvolto diverse zone della capitale e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, armi e denaro. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e notificato i provvedimenti restrittivi.

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Cronache Cittadine ROMA – Dalle prime ore della mattinata di oggi, 29 Maggio, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale stanno dando L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Roma. Traffico di droga, estorsione, armi e prostituzione. I Carabinieri arrestano 9 persone

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