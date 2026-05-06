Traffico di droga estorsione e armi | sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri hanno condotto un'operazione a Roma che ha portato allo smantellamento di un'associazione criminale coinvolta in traffico di droga, estorsioni e traffico di armi. Le indagini hanno identificato un gruppo legato a un noto clan, e sono state eseguite numerose perquisizioni. L'azione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare attività illecite nella capitale.

(Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma i carabinieri stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, nei confronti di 18 persone (16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall'aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese Notizie correlate Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan RussoLa polizia di Stato ha arrestato 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di... Droga e tentata estorsione del clan con attentato: indagini chiuse per i due minorenniSAN PIETRO VERNOTICO - La procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce ha chiuso nei giorni scorsi le indagini a carico di due giovanissimi,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, colpo al clan Senese: 18 arresti per traffico droga, estorsione e armi; Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Il processo ’End Game’. Ricostruzioni in aula. Estorsioni, traffico di droga e nuovi investimenti: la confessione esclusiva del nuovo pentito di Brancaccioscuote ancora una volta le fondamenta della criminalità organizzata palermitana. Francesco Centineo, ex membro della famiglia mafiosa di Bagheria, ha scelto di collaborare con la giustizia dopo anni d ... ecodisicilia.com Camorra; Traffico droga ed estorsioni, 64 ordinanze custodiaCamorra; Traffico droga ed estorsioni, 64 ordinanze custodia Coinvolti esponenti clan Sarno e di altri 2 cartelli criminali Napoli, 27 mag. (Apcom) - Operazione interforze, nel Napoletano, nei ... ecodibergamo.it IrpiniaTv. . : “Stop al traffico di mezzi pesanti in centro urbano”, a Montoro la petizione dei cittadini. #itv - facebook.com facebook Importante operazione di contrasto al traffico di migranti lungo la rotta balcanica: smantellata dalle autorità bosniache un’organizzazione criminale, con 9 arresti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Determinante il contributo dell’Italia attraverso il progetto EU4 x.com