Roma Su delega della Procura i Carabinieri arrestano 5 persone gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata a estorsione e truffa ad anziani

Da cronachecittadine.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Su ordine della Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno eseguito l’arresto di cinque persone, ritenute gravemente indiziate di aver fatto parte di un’associazione criminale specializzata in estorsioni e truffe ai danni di anziani. Le indagini, condotte dal dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno portato all’arresto e alla notifica di fermo, che si sono svolti nelle ultime ore.

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