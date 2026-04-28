Roma Su delega della Procura i Carabinieri arrestano 5 persone gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata a estorsione e truffa ad anziani

Roma. Su ordine della Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno eseguito l’arresto di cinque persone, ritenute gravemente indiziate di aver fatto parte di un’associazione criminale specializzata in estorsioni e truffe ai danni di anziani. Le indagini, condotte dal dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno portato all’arresto e alla notifica di fermo, che si sono svolti nelle ultime ore.