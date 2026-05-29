Una donna è stata segregata per tre giorni in un edificio abbandonato e sottoposta a violenze sessuali di gruppo. Secondo le ricostruzioni, è stata minacciata di morte e costretta a subire le aggressioni da un gruppo di uomini. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i responsabili. La vittima è stata soccorsa e assistita dalle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato forte scalpore e richiesto interventi immediati.

Segregata per tre giorni nell'edificio abbandonato e costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Un incubo durato giorni quello vissuto a Tor Cervara, in via Cesare Tallone, ai danni di una colombiana di 32 anni arrivata a Roma da poco più di una settimana. Una drammatica storia, ricostruita dagli investigatori della squadra mobile di Roma, iniziata martedì 19 maggio dopo un incontro avvenuto all'esterno di un ristorante dove la vittima - avvicinata con la promessa dell'acquisto di una sostanza stupefacente - è stata convinta ad allontanarsi, per poi essere caricata a forza su un furgone e condotta nel «palazzo della paura», dove è rimasta prigioniera per oltre 72 ore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma sotto choc: violentata per giorni in un palazzo occupato da un branco di stranieri

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