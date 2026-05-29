Roma, i carabinieri e la Dda hanno arrestato sette persone nel corso di un'operazione contro il clan della Magliana. Durante il blitz sono state eseguite perquisizioni e sequestri di armi e droga. L’indagine ha anche fatto luce sulla faida tra il clan e i gruppi rivali legati agli uomini di Senese e Diabolik. L’operazione mira a smantellare le attività criminali legate alla criminalità organizzata nella capitale.

I carabinieri e la Dda hanno sferrato l’ennesimo colpo alla criminalità romana. In un blitz è stata smembrata un’organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga, relazionandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del Nord Italia, con alcuni individui famigerati della delinquenza organizzata romana e con le cosche calabresi. Complessivamente, sono state eseguite sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip su richiesta della Dda di Roma, mentre altri due arresti sono stati messi a segno in flagranza. Roma, smantellato un sodalizio criminale: nove arresti. Secondo gli investigatori, i due capi del sodalizio criminale, con base nel quartiere della Magliana, sarebbero Sergio Gioacchini, fratello di Andrea Gioacchini detto “Barbetta”, e Roberto Caputo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma, smantellato il clan della Magliana: sette arresti e faro sulla faida con gli uomini di Senese e Diabolik

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