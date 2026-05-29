I carabinieri hanno arrestato sette persone in un’operazione contro un clan che gestiva traffico di droga a Roma. L’indagine ha scoperto che il gruppo pianificava omicidi e utilizzava armi da guerra. Durante le operazioni sono state sequestrate armi e droga. L’attività criminale coinvolgeva anche le cosche calabresi, con collegamenti tra i gruppi. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti in diverse zone della città.

Smantellata dai carabinieri un’organizzazione criminale che a Roma trattava ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l’importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel Nord Italia, e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. E che intendeva procurarsi armi da guerra,tra cui fucili d’assalto M4 con cannocchiale e fucili a pompa, per compiere omicidi contro esponenti di spicco di clan rivali. Sette le persone arrestate dai militari del Comando provinciale in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Dda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma, asse della droga con le cosche calabresi: smantellato clan che pianificava omicidi con armi da guerra: sette arresti

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