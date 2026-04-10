Smantellata rete per lo sfruttamento della prostituzione tre arresti

La polizia locale di Roma Capitale ha smantellato una rete coinvolta nello sfruttamento della prostituzione, portando all’arresto di tre persone. L’operazione è frutto di un’indagine coordinata dalla Procura capitolina, che ha portato alla repressione di attività illegali legate alla prostituzione. I dettagli sulle modalità dell’operazione e sull’identità delle persone coinvolte non sono stati ancora resi noti.

Tre arresti per sfruttamento della prostituzione. E’ l’epilogo di una complessa indagine della polizia locale di Roma Capitale, coordinata dalla Procura capitolina. Due degli indagati, una donna di origini cinesi di 50 anni e su marito, un uomo italiano di 47 anni, sono stati fermati a Roma e, al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Riciclaggio e sfruttamento della prostituzione nei night club: chiuso il New Gilda, tre arrestiGli indagati sono cinque: in concorso tra loro ma ciascuno con ruoli diversi, si occupavano anzitutto del reclutamento delle giovani donne da... Ancona: smantellata rete internazionale narcos, 9 arrestiLa Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e il Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, hanno concluso una complessa attività di... Temi più discussi: Droga via social e corrieri: smantellata rete tra Napoli e Caltanissetta; Droga, smantellata rete di spaccio di cocaina e hashish: 5 misure cautelari e sequestro per quasi 100mila euro; Pergine Valsugana, smantellata rete di spacciatori: patteggiano in undici; Smantellata rete di spaccio di droghe sintetiche: sequestrata cocaina rosa per 1,4 milioni di euro. Gasolio agricolo usato per auto e riscaldamenti, smantellata rete di frode in Puglia: 4 arrestiUn sistema articolato di frode nel settore dei carburanti agricoli è stato scoperto dalla guardia di finanza del comando provinciale ... immediato.net Crack e cocaina, smantellata rete di spaccio a MONDRAGONE: 7 misure cautelariCASERTACE STA PER CAMBIARE PER SEMPRE: TE LO SPIEGA IL DIRETTORE GIANLUIGI GUARINO – CLICCA E GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una comple ... casertace.net GASOLIO AGRICOLO USATO PER AUTO E RISCALDAMENTI, smantellata rete di frode in Puglia: 4 arresti - facebook.com facebook