Bolzano 5 parchi si animano | nasce il Social Park 2026

A Bolzano, cinque parchi della città si preparano ad accogliere il Social Park 2026, un progetto che coinvolgerà diverse attività tra maggio e ottobre. I tre poli sociali della zona saranno gestiti da enti locali e associazioni, che organizzeranno eventi e iniziative dedicate alla comunità. La programmazione prevede spazi di incontro, laboratori e momenti di svago rivolti a cittadini di tutte le età.

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? Domande chiave Quali attività specifiche animeranno i parchi da maggio a ottobre?. Chi gestirà concretamente i tre poli sociali della città?. Come cambierà la sicurezza dei quartieri grazie a questo progetto?. Perché la progettazione è stata decisa insieme al terzo settore?.? In Breve Attività da maggio a ottobre coinvolgeranno circa cinquanta associazioni locali del territorio.. Gestione affidata a BeYoung, VKE e TeatroBlu per i tre poli urbani.. Parchi coinvolti sono Semirurali, Mignone, Berloffa, Religioni e Cappuccini.. Progetto presentato da Patrizia Brillo, Stephan Konder e Claudio Della Ratta.. L’assessora alle Politiche Sociali Patrizia Brillo, il vicesindaco Stephan Konder e l’assessore alla Partecipazione Claudio Della Ratta hanno presentato questa mattina in municipio la nuova edizione di Bolzano Bozen Social Park 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, 5 parchi si animano: nasce il Social Park 2026 Notizie correlate Imola Music Park Arena, nasce il nuovo spazio per i live in ItaliaNel cuore dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, all’interno del Parco delle Acque Minerali e a pochi minuti dal centro storico, nasce la... Abruzzo, nasce il progetto dei Parchi della Resistenza: memoria viva? Cosa sapere Il Patto per l'Abruzzo propone in aula i Parchi della memoria storica della Resistenza. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bolzano Social Park, cinque parchi animati fino a ottobre. Coinvolte cinquanta associazioni; Bolzano Bozen Social Park 2026, i parchi cittadini diventano luoghi di incontro e inclusione; StreetVibe accende Bolzano – il Parco Cappuccini diventa palco, voce e incontro dei giovani; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BOLZANO SOCIAL PARK, CINQUE PARCHI ANIMATI FINO A OTTOBRE. COINVOLTE CINQUANTA ASSOCIAZIONI. 50 associazioni per trasformare i parchi cittadini in laboratori di comunitàDopo il successo dell'anno scorso Bolzano social Park è pronto a raddoppiare. Da maggio a ottobre cinque parchi cittadini del capoluogo altoatesino saranno trasformati in luoghi vivi di incontro, ... rainews.it Bolzano Social Park, cinque parchi animati fino a ottobre. Coinvolte cinquanta associazioni. - facebook.com facebook