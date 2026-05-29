Roma scontro tra auto e moto | muore 22enne in via Ostiense

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Ostiense, vicino alla fermata della metro Eur-Magliana. La vittima, a bordo di una moto Kawasaki Z500, si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Un 22enne, che viaggiava in sella a una moto Kawasaki Z500, è morto in un incidente stradale con un'auto avvenuto oggi pomeriggio in via Ostiense, all'altezza della metro Eur-Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Secondo la ricostruzione della polizia locale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

Video Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

Notizie e thread social correlati

Scontro tra auto e moto a Roma, muore un giovane di 33 anniUn incidente stradale si è verificato questa mattina a Roma tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman.

Scontro tra auto e moto, muore giovane ciociaro dopo un tragico incidente a RomaUn incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina nei pressi della stazione Tuscolana a Roma.

Temi più discussi: Incidente a Fiumicino, scontro tra auto e una moto: morto un 42enne; Incidente tra auto e moto nella zona del mercato di Porta Portese a Roma, morto il motociclista; Roma, violento scontro tra moto e auto in via Ettore Rolli: morto un centauro; Roma, scontro tra un’auto e uno scooter: muore motociclista di 52 anni.

roma scontro tra autoTragedia a Roma: centauro muore nello scontro con un’autoUn uomo di 52 anni è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Ettore Rolli a Roma. L’uomo era in sella ad uno scooter Ktm 690 quando intorno alle 14 si è scontrato con un’auto, un ... radiocolonna.it

roma scontro tra autoIncidente a Roma: scontro auto-moto, morto centauroIncidente mortale a Roma nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio dove ha perso la vita un centauro. A scontrarsi nella zona di Porta Portese, in via Ettore Rolli all'altezza di via Panfilo Castaldi, un' ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web