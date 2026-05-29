Roma scontro tra auto e moto | muore 22enne in via Ostiense

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Ostiense, vicino alla fermata della metro Eur-Magliana. La vittima, a bordo di una moto Kawasaki Z500, si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un 22enne, che viaggiava in sella a una moto Kawasaki Z500, è morto in un incidente stradale con un'auto avvenuto oggi pomeriggio in via Ostiense, all'altezza della metro Eur-Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Secondo la ricostruzione della polizia locale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

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