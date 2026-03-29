Scontro tra auto e moto a Roma muore un giovane di 33 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Roma tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman. Nell’impatto, un giovane di 33 anni che viaggiava sulla moto ha perso la vita. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman nella mattina di oggi, domenica 29 marzo, a Roma. Il motociclista, un italiano di 33 anni, è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto, italiano di 30 anni, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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