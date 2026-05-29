Roma ritrova la pallacanestro | anche Doncic nel progetto

Notizia in breve

Roma torna a respirare pallacanestro con la partecipazione di Luka Doncic in un progetto locale. La città ha presentato ufficialmente l’iniziativa, coinvolgendo il giocatore sloveno, che ha firmato un contratto di collaborazione. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti sportivi e tifosi. La notizia segna il ritorno del grande basket nel capoluogo, dopo un periodo di assenza ai livelli di vertice.