Roma ritrova la pallacanestro | anche Doncic nel progetto
Roma torna a respirare pallacanestro con la partecipazione di Luka Doncic in un progetto locale. La città ha presentato ufficialmente l’iniziativa, coinvolgendo il giocatore sloveno, che ha firmato un contratto di collaborazione. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con la presenza di rappresentanti sportivi e tifosi. La notizia segna il ritorno del grande basket nel capoluogo, dopo un periodo di assenza ai livelli di vertice.
Roma, 29 maggio 2026 - Il grande basket riparte da Roma. Dopo anni di assenza ai vertici della pallacanestro italiana, la Capitale torna ad avere una squadra in Serie A grazie all’acquisizione del titolo sportivo della Vanoli Cremona da parte di una cordata internazionale guidata da Donnie Nelson, storico dirigente Nba ed ex general manager dei Dallas Mavericks. Luka Doncic annuncia il progetto sui social. Nel progetto compare anche il nome di Luka Doncic. La stella slovena dei Los Angeles Lakers ha confermato il proprio coinvolgimento con un messaggio pubblicato sui social: "Basketball is coming back to Rome", diventato in poche ore il simbolo della nuova avventura romana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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