Il progetto NBA a Roma coinvolge l’ex allenatore di basket, con il supporto di un giocatore di rilievo internazionale. Si cercano figure che possano guidare le operazioni per rilanciare la franchigia. Restano ancora da definire i dettagli sulla gestione e le modalità di implementazione del modello NBA nel contesto romano. La questione principale riguarda chi assumerà il ruolo di responsabile delle attività e come verrà adattato il modello statunitense alla realtà locale.

? Domande chiave Come potrà il modello NBA cambiare la gestione del basket romano?. Chi guiderà concretamente le operazioni per il rilancio della franchigia?. Perché Luka Doncic ha scelto proprio Djordjevic per la panchina?. Quali sono i dettagli del passaggio del titolo dalla Vanoli Cremona?.? In Breve Fip ha approvato il passaggio del titolo sportivo dalla Vanoli Cremona il 12 maggio.. Donnie Nelson dei Dallas Mavericks guida le operazioni per l'integrazione in NBA Europe.. Sasha Djordjevic vanta titoli con Virtus Bologna nel 2021 e Fenerbahce nel 2022.. Il progetto mira a trasformare il basket romano in un punto di riferimento continentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket Roma: progetto NBA con Djordjevic e l’appoggio di Doncic

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