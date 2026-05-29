Roma nubifragio a San Basilio | grandine e blackout cade un albero

Un nubifragio si è abbattuto su San Basilio, a Roma, provocando un blackout improvviso e cadute di alberi. Durante la tempesta, si sono verificati episodi di grandine e danni alle abitazioni. Un albero è crollato in un lotto gestito dall’Ater, senza che si segnalassero interventi precedenti di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze specifiche per le persone coinvolte o sui danni materiali.

? Punti chiave Come potevano ignorare i segnali di pericolo sull'albero del lotto Ater?. Quali danni hanno subito le abitazioni dopo il blackout improvviso?. Chi deve rispondere della mancata manutenzione del verde in San Basilio?. Come proteggere l'auto e la casa dai prossimi chicchi di grandine?.? In Breve Evento avvenuto tra il 28 e il 29 maggio 2026 a San Basilio.. Albero caduto in lotto Ater era già stato segnalato lo scorso agosto.. Blackout elettrico colpisce decine di abitazioni nelle zone di Casal Monastero e Torraccia.. Blocco viabilità locale per circa un'ora nelle aree nord-est di Roma.. Un violento nubifragio con grandine di grandi dimensioni ha colpito San Basilio, Casal Monastero e Torraccia nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2026, causando il crollo di un albero in un lotto Ater e il blackout di decine di abitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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