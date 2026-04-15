Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026, una forte perturbazione ha colpito Roma, provocando un nubifragio e grandinate intense. Le precipitazioni hanno causato l'allagamento di diverse strade, rendendole impraticabili per alcune ore. La pioggia concentrata ha interessato ampie zone della città, con conseguenti disagi alla viabilità e ai trasporti pubblici. Non sono stati segnalati incidenti gravi o danni significativi.

Un violento fenomeno meteorologico ha travolto la Capitale nel pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile 2026, trasformando rapidamente le strade romane in percorsi impraticabili a causa di una pioggia estremamente concentrata. Il temporale, caratterizzato da precipitazioni intense e dalla caduta di grandine, ha colpito duramente diversi quadranti della città, provocando allagamenti e danni strutturali legati alla forza degli elementi. I dati raccolti dalle centraline di monitoraggio evidenziano l’eccezionale intensità dell’evento, avvenuto in un arco temporale inferiore a sessanta minuti. La stazione di Roma Monteverde ha registrato un accumulo di 53mm di pioggia, seguita da Roma San Pietro con 32mm e Roma Marconi con 24mm.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma sotto l’acqua: nubifragio e grandine travolgono la città

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