Nel pomeriggio a Roma, un grande albero è caduto su via Tiburtina, nella zona di San Lorenzo, provocando il ferimento di due persone e danneggiando alcune auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nel pomeriggio: albero crolla e colpisce auto e passanti. Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo, lungo via Tiburtina, nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato, coinvolgendo alcune persone e diversi veicoli parcheggiati. L’episodio si è verificato intorno alle 14:40, all’altezza del civico 56. Sul posto sono intervenute tempestivamente quattro squadre dei vigili del fuoco, allertate per il cedimento della pianta. Secondo le prime ricostruzioni, due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state assistite dal personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura a Roma: grosso albero cade su via Tiburtina a San Lorenzo, 2 feriti

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, crolla un albero su via Tiburtina a San Lorenzo: due feriti

Terrore a San Lorenzo, crolla un albero su via Tiburtina: come stanno le persone colpiteTragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata di via Tiburtina, all'altezza di...

Una selezione di notizie su San Lorenzo

San Lorenzo: albero crolla sulla via Tiburtina e danneggia 5 auto e un negozio. Due feritiPaura a San Lorenzo. Un grosso albero è caduto in strada. La pianta, che si trovava all'interno del parco Caduti del 19 Luglio 1943, è crollata sulla via Tiburtina colpendo tutto quello che si trovava ... romatoday.it

Aggressioni a San Lorenzo, gli abitanti: Combattiamo la paura facendo comunitàDopo le violenze a San Lorenzo, la rete di associazioni e collettivi che operano nel quartiere ha promosso un'assemblea pubblica per creare un momento di confronto collettivo per far emergere problemi ... romatoday.it