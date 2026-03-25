Maxi operazione antidroga nel Ragusano | dieci arresti e rete criminale smantellata

Nella regione del Ragusano, la polizia ha eseguito una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di dieci persone. L’indagine ha rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, attiva sul territorio. Le forze dell’ordine hanno smantellato la rete, sequestrando droga e documenti durante le operazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’importante operazione della polizia ha colpito il traffico di stupefacenti nel Sud-Est siciliano: dieci persone sono finite in carcere nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce un’organizzazione ben strutturata attiva sul territorio. Dieci misure cautelari eseguite dalla polizia. Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di 10 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti indagati. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. (ANSA.it) Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi operazione antidroga nel Ragusano: dieci arresti e rete criminale smantellata Articoli correlati Otto arresti per traffico di droga a Messina, così è stata smantellata la rete criminale nel rione CEPÈ di otto arresti il bilancio della nuova operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel rione CEP. Maxi operazione antidroga: 9 arresti, blitz anche nel BrescianoUna maxi operazione antidroga è scattata all’alba di oggi, martedì 20 gennaio: nel mirino della Polizia di Stato è finita una rete criminale... Contenuti e approfondimenti su Maxi operazione antidroga nel Ragusano... Discussioni sull' argomento Operazione antidroga in provincia di Ragusa, smantellata una banda; Maxi operazione antidroga a Roma, 12 arresti nel quartiere Quarticciolo. Operazione antidroga nel Ragusano, 10 misure cautelari in carcereLa polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Dda di Catania, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti di 10 persone accusate, a v ... ansa.it Maxi operazione antidroga, 17 arresti tra Milazzo, Barcellona, Merì, Valle del Mela e Vulcano. Il VIDEOMaxi operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti ... 98zero.com L'incredibile grandinata oggi del ragusano!!! - facebook.com facebook Grandinata nel Ragusano, auto bloccate sulla Sp 10. In azione i vigili del fuoco #ANSA x.com