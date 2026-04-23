Fermati in parcheggio due 21enni arrestati per spaccio | recuperato più di 2 etti di hashish

Durante un controllo di routine in un parcheggio, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno arrestato due giovani di 21 anni. Nel corso delle operazioni sono stati trovati più di 200 grammi di hashish nascosti nei loro veicoli. L'intervento si è concluso con il loro accompagnamento in caserma e il sequestro della sostanza stupefacente.