Fermati in parcheggio due 21enni arrestati per spaccio | recuperato più di 2 etti di hashish
Durante un controllo di routine in un parcheggio, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno arrestato due giovani di 21 anni. Nel corso delle operazioni sono stati trovati più di 200 grammi di hashish nascosti nei loro veicoli. L'intervento si è concluso con il loro accompagnamento in caserma e il sequestro della sostanza stupefacente.
Un normale controllo di routine dei carabinieri della compagnia di Villafranca, si è tramutato in un'operazione antidroga, che ha portato all'arresto di due 21enni in seguito al ritrovamento di oltre 200 grammi di hashish. Il tutto è iniziato con un intervento avvenuto nella notte di mercoledì 22.🔗 Leggi su Veronasera.it
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