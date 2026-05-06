Non si ferma all' alt poi lancia droga e bilancino di precisione dal finestrino dell' auto | arrestato

Durante una fuga a tutta velocità attraverso le strade di Borgo Nuovo, due persone a bordo di un’auto hanno cercato di disfarsi di circa 40 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, lanciandoli dal finestrino. La polizia ha tentato di fermarli, ma l’auto non si è fermata. Alla fine, i fermati sono stati arrestati, dopo che sono stati trovati con la droga e gli strumenti per il peso.

Mentre fuggivano a tutta velocità percorrendo a bordo di un’auto le strade di Borgo Nuovo, avrebbero cercato di disfarsi di 40 grammi di hashish. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 20 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Caivano, fugge all’alt e lancia droga dal finestrino: arrestato 27enneTutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato di Afragola. L'auto che si ferma all'alt, il finestrino abbassato e l'odore di droga: conducente in manetteNelle prime ore della mattinata di giovedì 16, una pattuglia dei carabinieri di Ferrara è stata protagonista di un’operazione antidroga nata durante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In auto senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per 29 chilometri; Non si ferma all’alt, inseguimento a Corticella; ELEZIONI AVEZZANO, DI PANGRAZIO LANCIA LA SFIDA: CON NOI SOLO FATTI. AVEZZANO È TORNATA A CORRERE, AVEZZANO NON SI FERMA; Inseguimento con tragedia tra Valle d'Aosta e Torinese: rubano un camion, uno si lancia per evitare l'arresto e muore, gli altri proseguono in auto ma vengono bloccati a Quincinetto. Neopatentato ubriaco non si ferma all'alt: inseguimento per 10 km tra sorpassi azzardati e bottiglie di birra lanciate dal finestrinoTREPPO GRANDE - Neopatentato ubriaco alla guida nel cuore della notte, non si ferma all'alt dei carabinieri e dà vita ad un rocambolesco inseguimento per 10 chilometri per le vie del centro con tanto ... ilgazzettino.it Non si ferma all’alt della Polizia e fugge in auto: rintracciato il giorno dopo grazie alle telecamereUn automobilista ignora l’alt della Polizia Locale e dà vita a un inseguimento lungo la Valassina. Gli agenti interrompono la corsa per motivi di sicurezza, ma grazie alla tecnologia e alla videosorve ... msn.com Non si ferma il tour della prevenzione promosso dal Camper della Salute della LILT di Campobasso: tornano le visite urologiche gratuite rivolte alla cittadinanza. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, dalle ore 15 alle 19, in piazza Monumen - facebook.com facebook Meloni (stavolta) non replica alle parole del tycoon. La linea ferma concordata con i vice x.com