Laghetto dell’Eur colorato di verde da Extinction Rebellion | la protesta contro Eni e guerra a Gaza
Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno versato fluorescina nelle acque del laghetto dell’Eur, davanti alla sede di Eni. La sostanza, considerata innocua, ha colorato di verde il laghetto. L’azione fa parte di una protesta contro l’azienda e la guerra a Gaza. Nessun danno ambientale è stato segnalato. La manifestazione si è svolta senza incidenti.
Gli attivisti hanno gettato fluorescina, una sostanza innocua, nelle acque del laghetto dell'Eur davanti alla sede Eni. L'azione contro la guerra e la devastazione ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Roma, protesta Ultima Generazione ed Extinction Rebellion a ENIA Roma, oggi, attivisti di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion hanno organizzato una protesta davanti alla sede di ENI.
Extinction rebellion, annullato foglio di via da MilanoIl Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di foglio di via emesso nei confronti di un’attivista di Extinction Rebellion a Milano.
Greta Thunberg, daspo a Venezia dopo aver colorato di verde il Canal Grande: il blitz di Extinction Rebellion e l'intervento della DigosL'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia è stata realizzata sabato 22 novembre per protestare contro il cambiamento climatico, in particolare contro l'opposizione dell'Italia ... ilmessaggero.it
Roma, fallisce il blitz al laghetto: presi gli ecovandali all’EurLo striscione Fermiamo l’ecocidio, i volantini e poi la tanica di tracciante idrico, cioè colorante verde. Il gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ieri mattina aveva preso di mira il laghetto ... ilmessaggero.it