Laghetto dell’Eur colorato di verde da Extinction Rebellion | la protesta contro Eni e guerra a Gaza

Notizia in breve

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno versato fluorescina nelle acque del laghetto dell’Eur, davanti alla sede di Eni. La sostanza, considerata innocua, ha colorato di verde il laghetto. L’azione fa parte di una protesta contro l’azienda e la guerra a Gaza. Nessun danno ambientale è stato segnalato. La manifestazione si è svolta senza incidenti.