Roma Sud | il quartiere tra fumetti e verde che sfida i prezzi dell’EUR

A Roma Sud si trova un quartiere caratterizzato da ampie aree verdi e una forte presenza di murales e fumetti, che si distingue per i prezzi delle abitazioni rispetto all’EUR. Molti residenti e acquirenti preferiscono questa zona per i costi più contenuti, anche se la recente trasformazione urbana ha portato a un aumento della presenza di opere d’arte urbana e spazi dedicati alla cultura pop. La zona si presenta come una scelta alternativa per chi cerca un quartiere moderno con un tocco artistico.

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