Roma Sud | il quartiere tra fumetti e verde che sfida i prezzi dell’EUR

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma Sud si trova un quartiere caratterizzato da ampie aree verdi e una forte presenza di murales e fumetti, che si distingue per i prezzi delle abitazioni rispetto all’EUR. Molti residenti e acquirenti preferiscono questa zona per i costi più contenuti, anche se la recente trasformazione urbana ha portato a un aumento della presenza di opere d’arte urbana e spazi dedicati alla cultura pop. La zona si presenta come una scelta alternativa per chi cerca un quartiere moderno con un tocco artistico.

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? Domande chiave Quanto risparmieresti comprando casa qui invece che all'EUR?. Come ha fatto un quartiere moderno a diventare un parco fumetti?. Perché la mobilità privata rappresenta il limite di questo nuovo distretto?. Dove si trova la pasticceria che mantiene viva l'anima del quartiere?.? In Breve Prezzi medi a 3.912 euro al metro quadro contro i 5.197 dell'EUR.. Toponomomastica dedicata ai fumettisti Andrea Pazienza, Gian Luigi Bonelli e Hugo Pratt.. Pasticceria Donnarumma aperta nel 2022 in via Andrea Lavezzolo per la comunità locale.. Servizi moderni includono teleriscaldamento e collegamenti rapidi con via Ostiense e Colombo.. A Roma Sud, il quartiere Mezzocammino offre case con prezzi medi di 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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