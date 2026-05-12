A Latina, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione chiamata Pac-Man, portando all'arresto di sedici persone e al sequestro di tritolo e armi. L'intervento ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale coinvolto in estorsioni, traffico di droga e incendi intimidatori. L’operazione ha consentito di mettere sotto controllo diverse attività illegali legate a questa banda armata.

È di 16 arresti e numerosi sequestri il bilancio dell’operazione “Pac-Man” condotta dalla Polizia di Stato contro un gruppo criminale attivo nel capoluogo pontino. Gli indagati sono accusati di estorsione, traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi ed esplosivi, ricettazione, evasione e incendi intimidatori. L’azione è stata coordinata dalla Procura di Latina e ha visto la collaborazione di diverse squadre mobili e reparti specializzati. Operazione “Pac-Man”: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Pac-Man” ha rappresentato un duro colpo per la criminalità organizzata nel territorio pontino.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latina, operazione Pac-Man: 16 arresti e sequestro di tritolo e armi, smantellato il clan dello spaccio

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