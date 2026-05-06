Traffico droga sequestri e tentati omicidi | a Roma 18 arresti di un’associazione criminale vicina al clan Senese

A Roma, sono stati eseguiti 18 arresti nei confronti di un'organizzazione criminale collegata a un noto clan. Le operazioni hanno coinvolto accuse di traffico di droga, sequestro di persona, estorsione, riciclaggio e tentato omicidio. L'indagine ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e a diversi sequestri di beni riconducibili ai responsabili. Le autorità hanno condotto le operazioni nel corso di recenti attività investigative.

Traffico di droga, sequestro di persona, estorsione, riciclaggio e tentato omicidio. Con queste accuse i carabinieri del Comando provinciale di Roma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, hanno eseguito 18 misure cautelari, di cui 16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, nei confronti di presunti aderenti a un’associazione criminale ritenuta dagli investigatori tra le più pericolose della Capitale. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il gruppo importava dall’estero sostanze stupefacenti che poi distribuiva all’ingrosso sulle principali piazze di spaccio di Roma ed esercitava il controllo del territorio anche con modalità violente, per le quali è stata ipotizzata l’aggravante del “metodo mafioso”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Notizie correlate Smantellata associazione criminale tra le più pericolose di Roma: 18 arresti. Erano vicini al clan SeneseSono indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze... Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese(Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma i carabinieri stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Traffico droga, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti a Roma; Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Traffico di droga nel Vicentino: un arresto e sequestri tra Torri di Quartesolo e l'Altopiano; Tgcom24: Roma, traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti Video. Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti a RomaNella Capitale è stata smantellata un'associazione criminale che controllava il territorio con metodo mafioso, secondo l'accusa ... avvenire.it Traffico droga, sequestri e tentati omicidi, 18 arresti a RomaCon l'arresto di 18 persone, 16 in carcere e due ai domiciliari, è stata smantellata a Roma un'associazione criminale - ritenuta dagli investigatori tra le più pericolose nella capitale- che importava ... ansa.it Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e i tentati omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan Senese x.com Traffico di droga, arresti della Guardia di Finanza "Indagini su Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Campania #droga #finanza #Salerno #Cronaca #traffico #arresti - facebook.com facebook