Al Pincio le finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica

Notizia in breve

Le finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica si svolgeranno dal 30 maggio al 4 giugno alla Terrazza del Pincio. La competizione, denominata “Roma 2026”, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. L’evento comprende le fasi finali e coinvolge atleti di entrambe le categorie.