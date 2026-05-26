Al Pincio le finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica
Le finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica si svolgeranno dal 30 maggio al 4 giugno alla Terrazza del Pincio. La competizione, denominata “Roma 2026”, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. L’evento comprende le fasi finali e coinvolge atleti di entrambe le categorie.
Da sabato 30 maggio a giovedì 4 giugno alla Terrazza del Pincio si terranno le fasi finali dei Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026” che saranno trasmesse anche in diretta ed esclusiva su Rai Sport. Sabato a scendere subito in pedana saranno i fiorettisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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