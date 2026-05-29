Presentati in Campidoglio i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica Roma 2026
Sono stati presentati al Campidoglio i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”. Il presidente della federazione ha definito l’evento come “speciale, spettacolare e inclusivo”. La competizione si svolgerà con il fioretto assoluto domani, con le finali previste al Pincio. La manifestazione coinvolge atleti olimpici e paralimpici e si svolge in diverse location della città.
Il Presidente federale Mazzone: “Un’edizione speciale, spettacolare e inclusiva”. Domani in pedana il fioretto assoluto con finali al Pincio “È un’edizione speciale, spettacolare e inclusiva”. Con queste parole, nella conferenza stampa tenutasi nella splendida location della Sala delle Bandiere in Campidoglio, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, ha presentato i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”, al via domani alla Fiera di Roma, con le prime gare individuali dedicate al fioretto, e fasi finali dalle ore 20 a Terrazza del Pincio in diretta su Rai Sport. “È una grande emozione riportare la kermesse tricolore nella Capitale dopo dieci anni, nella doppia sede della Fiera di Roma e della Terrazza del Pincio. 🔗 Leggi su Sportface.it
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