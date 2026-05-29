presentati in campidoglio i campionati italiani frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica roma 2026

Notizia in breve

Sono stati presentati al Campidoglio i Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”. Il presidente della federazione ha definito l’evento come “speciale, spettacolare e inclusivo”. La competizione si svolgerà con il fioretto assoluto domani, con le finali previste al Pincio. La manifestazione coinvolge atleti olimpici e paralimpici e si svolge in diverse location della città.