Sette persone sono state arrestate a Roma dopo aver scoperto diversi nascondigli di droga tra una cucina e le auto. Gli agenti hanno trovato droga nascosta all’interno di un locale a San Basilio e hanno individuato modifiche ai coprimozzo delle vetture, utilizzate per occultare sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati vari quantitativi di droga e strumenti utilizzati per il nascondiglio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti tra i soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come hanno modificato i coprimozzo delle auto per nascondere la droga?. Cosa hanno scoperto gli agenti all'interno della cucina di San Basilio?. Chi sono i clienti identificati durante gli scambi nei parcheggi?. Come funzionano i nuovi depositi mobili usati dai pusher romani?.? In Breve San Basilio: sequestrati 500 grammi di crack, cocaina e 3.000 euro in contanti.. Celio: ritrovati 38 involucri da un etto di cocaina nei coprimozzo delle ruote.. Tor Pignattara e Ponte Milvio: sequestrate dosi di crack e 26 confezioni di cocaina.. Ponte Mammolo: trovato mezzo chilo di hashish diviso in cinque panetti nel marsupio.. Sette arresti a Roma tra San Basilio, Celio, Tor Pignattara e Ponte Mammolo hanno svelato un sistema di spaccio basato su ingegnosi nascondigli mobili e depositi domestici camuffati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 7 arresti tra cucina e auto: scoperti i nascondigli dei pusher

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