A Barletta, Andria Trani e Cerignola, una banda che rubava e smontava fino a sette auto al giorno è stata smantellata con 15 persone finite in manette. La polizia ha scoperto numerosi veicoli abbandonati e

È di 15 arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Barletta Andria Trani, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale specializzata in associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di automobili. L’indagine ha permesso di ricostruire l’intera filiera del traffico illecito di veicoli, dalla sottrazione alla rivendita dei pezzi, con gravi conseguenze anche per l’ambiente. Le indagini e la scoperta dell’organizzazione Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barletta, rubavano e "cannibalizzavano" fino a 7 auto al giorno: scoperti "cimiteri" di veicoli, 15 arresti

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