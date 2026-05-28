Una donna di 32 anni colombiana è stata rapita e tenuta prigioniera per tre giorni in un edificio abbandonato di via Tallone a Roma. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo più volte, sotto minacce di morte. La polizia ha fermato cinque persone coinvolte nell’episodio. Gli agenti hanno avviato le indagini e stanno verificando eventuali altri reati collegati.

Una donna di 32 anni, di nazionalità colombiana, è stata ristretta per tre giorni in un edificio abbandonato di via Tallone, a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Questo lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato della Capitale, che hanno individuato e rintracciato cinque uomini, fermati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre undici persone, rintracciate all’interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 32enne rapita e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato: 5 fermi

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