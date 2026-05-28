Roma 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni fermati 5 stranieri per violenza sessuale di gruppo aggravata - VIDEO

Cinque uomini stranieri sono stati arrestati con l'accusa di aver violentato una donna colombiana per tre giorni consecutivi. La donna, di 32 anni, è stata sequestrata e abusata in un periodo di 36 ore, durante le quali si sarebbero alternati tra loro. Secondo le fonti, le violenze sono state accompagnate da minacce di morte e somministrazioni di sostanze stupefacenti.

Fermati per violenza sessuale di gruppo aggravata sono 5 stranieri che si sarebbero alternati nell'arco di 36 ore in un contesto di sopraffazioni e minacce di morte, abusando della donna dopo averle somministrato sostanze stupefacenti. Tutti e 22 gli extracomunitari irregolari presenti all'interno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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#Roma 32enne colombiana rapita, segregata in edificio abbandonato, costretta a subire violenze sessuali di gruppo per 3 giorni: è lo scenario ricostruito dalla Polizia che ha sottoposto a fermo 5 uomini. La donna era in Italia da pochi giorni Foto archivio x.com

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