Oleksandra Oliynykova si prepara a affrontare la partita degli ottavi di finale a Roland Garros, dove sfiderà la russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking WTA. La sfida si terrà nel corso della giornata successiva. La giocatrice ucraina ha raggiunto questa fase del torneo, che rappresenta il suo obiettivo principale, dopo aver superato le precedenti turni di qualificazione e di tabellone principale. La partita si svolgerà su una delle campi principali del torneo parigino.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte prima degli esami per Oleksandra Oliynykova, che domani si giocherà un posto negli ottavi di finale del Roland Garros contro la russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta. La 25enne ucraina, tennista che si allena e gioca con il Ct San Giorgio del Sannio, è reduce da un’autentica battaglia al secondo turno contro l’australiana Kimberly Birrell (n. 86 del mondo), superata con un sofferto ma meritatissimo 6-3, 0-6, 7-6. Quello di domani rappresenta un vero e proprio appuntamento con la storia per la Oliynykova, che in carriera non ha mai raggiunto gli ottavi di finale di uno Slam. Per comprendere la. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Roland Garros, un sogno chiamato ottavi per l’ucraina Oliynykova: domani sfida alla russa Shnaider “che sostiene Putin”

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