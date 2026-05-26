LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | attenzione alla nuova teenager russa

Notizia in breve

Alina Korneeva ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del Roland Garros, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-3. La giovane russa, ancora teenager, ha conquistato il match con un servizio efficace e un gioco solido da fondo campo. Cocciaretto ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare i set. La partita è durata circa un’ora e 30 minuti.