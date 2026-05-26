LIVE Cocciaretto-Korneeva Roland Garros 2026 in DIRETTA | attenzione alla nuova teenager russa

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alina Korneeva ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del Roland Garros, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-3. La giovane russa, ancora teenager, ha conquistato il match con un servizio efficace e un gioco solido da fondo campo. Cocciaretto ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare i set. La partita è durata circa un’ora e 30 minuti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla  Diretta Live testuale  del match di singolare  tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Alina Korneeva, valido per il  primo turno del Roland Garros.  La venticinquenne di Porto San Giorgio inizierà il proprio cammino nello Slam parigino contro una giocatrice molto giovane, ma in grande crescita, che ha superato brillantemente le qualificazioni. Korneeva, classe 2007, ha sconfitto Nao Hibino all’esordio nel tabellone cadetto, per 6-3, 7-6, poi è arrivata la vittoria su Jazmin Ortenzi, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2, e infine, al turno decisivo, ha battuto per 6-3, 6-2 Julia Riera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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