Wta 500 Strasburgo la ucraina Oliynykova non smette di stupire | raggiunti gli ottavi il padre in licenza dal fronte per vederla giocare

All'apertura del torneo WTA 500 di Strasburgo, l’atleta ucraina Oleksandra Oliynykova ha superato il turno e raggiunto gli ottavi di finale. La giocatrice, che si è qualificata per il Roland Garros, ha visto il padre tornare in licenza dal fronte di guerra per assistere alla sua partita. La competizione si svolge su campi in terra battuta e coinvolge numerose tenniste di livello internazionale. Oliynykova ha concluso la sua partita con un risultato positivo, consolidando la propria presenza nel torneo.

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Tempo di lettura: 2 minuti Già con la certezza di essere nel tabellone del Roland Garros, l’ucraina Oleksandra Oliynykova (n. 66 al mondo) sta preparando la kermesse parigina a Strasburgo dove è in corso il Wta 500. La tennista del Ct San Giorgio del Sannio, dopo i sedicesimi raggiunti al Master 1000 di Roma ha proseguito il suo periodo positivo eliminando al primo turno la filippina Alexandra Eala (38 Wta) con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3 al termine di quello che fino ad ora è stato il match più bello del torneo. Dopo aver conquistato un set a testa, nell’ultima partita la 25enne ucraina è andata sotto 3-2 nel terzo, ma da lì in avanti ha cambiato marcia regalandosi l’accesso agli ottavi di finale nel suo primo Wta 500 disputato in carriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Wta 500 Strasburgo, la ucraina Oliynykova non smette di stupire: raggiunti gli ottavi, il padre in licenza dal fronte per vederla giocare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alex Eala vs Oleksandra Oliynykova | Strasbourg Open 2026 Round 1 WTA 500 Clash Sullo stesso argomento Leggi anche: Rejika-Strasburgo, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Strasburgo-Rejika, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla WTA 500 Strasburgo R1: [Q] O. Oliynykova def. A.Eala 3-6, 7-5, 6-3 reddit WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni x.com Alexandrova in crisi: 9 sconfitte in 11 partite, eliminata a StrasburgoAncora battuta a Strasburgo, Ekaterina Alexandrova conferma l'avvio di stagione disastroso in vista del Roland Garros Esentata dal primo turno, Ekaterina Alexandrova faceva il suo esordio martedì al W ... msn.com Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in FranciaUltimo WTA 500 prima del Roland Garros. Si gioca a Strasburgo, dove da molto tempo si va in campo proprio nella settimana che va a precedere il secondo ... oasport.it