Roland Garros padre di Jodar litiga con spettatori | Non vi sedete qui

Durante il torneo di Roland Garros, il padre di un tennista spagnolo ha avuto un alterco con alcuni spettatori, dicendo loro di non sedersi in un determinato punto. La scena si è verificata venerdì 29 maggio, durante il match tra il giovane spagnolo e un avversario americano nel terzo turno dello Slam di Parigi. La partita ha suscitato anche un breve momento di tensione tra il pubblico.

(Adnkronos) – Il padre di Rafa Jodar 'litiga' con alcuni spettatori al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il giovane tennista spagnolo ha sfidato l'americano Alex Michelsen nel terzo turno dello Slam di Parigi, in una partita che ha visto anche un accenno di tensione sulle tribune. Alcuni spettatori infatti, che evidentemente non riuscivano a. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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