Roland Garros Mattia Bellucci subito eliminato | vince Halys in tre set

Notizia in breve

Al primo turno di Roland Garros 2026, Mattia Bellucci è stato eliminato da Halys in tre set. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista francese, che ha prevalso sull’italiano in modo netto. Bellucci non ha potuto opporre resistenza e ha lasciato il campo sconfitto dopo aver perso i tre parziali. La sua avventura nel torneo si ferma subito, senza passare ai turni successivi.