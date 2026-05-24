Roland Garros Mattia Bellucci subito eliminato | vince Halys in tre set
Al primo turno di Roland Garros 2026, Mattia Bellucci è stato eliminato da Halys in tre set. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista francese, che ha prevalso sull’italiano in modo netto. Bellucci non ha potuto opporre resistenza e ha lasciato il campo sconfitto dopo aver perso i tre parziali. La sua avventura nel torneo si ferma subito, senza passare ai turni successivi.
Si spegne subito il sogno di Mattia Bellucci al Roland Garros 2026. Il tennista lombardo, numero 72 ATP e portacolori dell’Italia, abbandona prematuramente il torneo parigino, sconfitto in tre set dal francese Quentin Halys (n. 88 del mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3, dopo due ore e mezza di battaglia sul Philippe-Chatrier. L’inizio è già una montagna da scalare: Bellucci spreca due palle break nel primo gioco, ma subisce immediatamente il controbreak. Nonostante un parziale recupero nel quinto game, Halys tiene il timone della partita e si aggiudica il primo parziale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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